«Это звоночек для любого артиста»: Лоза высказался о полупустом зале на концерте Серова

Если публика уходит с концерта, значит, артисту необходимо задумать и предпринять какие-то шаги, заявил певец Юрий Лоза. Таким образом он высказался о полупустом зале на концерте Александра Серова в Угличе.

Лоза пообщался с журналистами NEWS.ru. Певец обратил их внимание на то, что публика не просто так покидает мероприятия. Скорее всего, зрителей могла не устроить работа, которую проделал Серов.

«Если публика уходит во время концерта — это звоночек для любого артиста, надо предпринимать какие-либо шаги, это не очередное рядовое событие, а повод задуматься. Если люди купили билеты и пришли на концерт, а потом начали покидать зал, значит, работа кого-то не устроила, но его популярность еще не ушла», — заявил артист.

Также певец предположил, что на концерте в Угличе у Серова могли возникнуть проблемы с аппаратурой. Кроме того, Лоза допустил, что у его коллеги просто могло быть плохое самочувствие.

Ранее Серов заявил об отсутствии претензий к зрителям в Угличе. Артист рассказал журналистам, как все было на самом деле.