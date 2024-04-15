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Опубликовано 15 апреля 2024, 19:24
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«Чистая провинция»: Александр Серов прокомментировал сообщения об ушедших с его концерта зрителях в Угличе

Певец Александр Серов заявил об отсутствии претензий к зрителям в Угличе.
«Чистая провинция»: Александр Серов прокомментировал сообщения об ушедших с его концерта зрителях в Угличе

© Starface.ru

Певец Александр Серов прокомментировал информацию о том, что зрители ушли с его концерта в Угличе до окончания выступления. Артист заявил об отсутствии претензий к людям.

Серов рассказал, как было на самом деле. Артист поблагодарил зрителей и заявил, что этот город – «чистая провинция».

По словам Серова, пришедшие на концерт зрители на последней песне встали и аплодировали стоя. Артист поблагодарил их и попрощался, ушел со сцены.

«Но через пять минут понял, что забыл представить оркестр. Вышел, начал представлять. На тот момент часть зрителей еще оставалась в зале, часть уже ушла. У меня к зрителям абсолютно никаких претензий нет!» - рассказал Серов и добавил, что концерт проходил в воскресный день, а на следующий «всем на работу».

Комментарий исполнителя привел сайт 76.RU.

Напомним, 14 апреля Серов выступал в Доме культуры Углича. Мероприятие началось в 18 часов. Позже в соцсетях появились сообщения, что до финала выступления досидели не все. По поводу поступка зрителей в соцсетях высказывались следующим образом: «Стыдоба!».

Источник фото:Starface.ru
Источник:76.RU
Автор:Лилия Караева
Теги:
Александр Серов
певец
концерт