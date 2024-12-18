«Это жизнь»: Татьяна Навка рассказала, что муж приходит домой ближе к 12 ночи

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка рассказала, что ее муж Дмитрий Песков обычно приходит домой ближе к 12 ночи. В выходные он тоже может быть вызван, но спортсменка признается, что всегда ждет супруга.

Подробностями она поделилась в интервью «БелРос», опубликованном на RuTube.

Навка и Песков более 9 лет состоят в браке, растят общую дочь. Оба заняты любимым делом. Фигуристка не указывает мужу на ненормированный график.

«Это жизнь… Нам повезло, что мы два занятых человека. У меня есть любимая профессия, которой я живу… Дмитрий Сергеевич тоже обожает свою профессию, он в ней как рыба в воде», - поделилась Навка.

Она считает, что самое главное – развиваться и вместе идти вперед. Только так супругам будет интересно друг с другом.

Навка подробно рассказала о графике Пескова.

«Как правило, он приходит домой ближе к 12 ночи. В выходные его тоже могут вызвать, он может улететь в командировку», - отметила Татьяна и добавила, что это не мешает быть счастливыми.

Бывают моменты, когда все отдыхают, но и она, и супруг заняты. В таком случае «никому не обидно», говорит Навка.

«Если я вывожу ребенка на море, мы с мужем стараемся не расставаться на срок более двух недель», — добавила фигуристка.

Ранее она рассказала, почему ушла из шоу фигуриста Ильи Авербуха. Навка назвала его «Карабасом-Барабасом» в фигурном катании.