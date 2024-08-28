«Это жестоко»: друг экс-девушки Дурова рассказал о прошлом Вавиловой и ее знакомстве с Павлом

Друг бывшей возлюбленной миллиардера Павла Дурова рассказал о его знакомстве с Юлией Вавиловой, которая является нынешней избранницей мужчины. 24-летняя москвичка была рядом с основателем Telegram, когда его арестовали во Франции. Теперь вскрылись подробности ее жизни и знакомства с брюнетом.

На связь с журналистами Kp.ru вышел мужчина, который представился другом бывшей девушки Павла Дианы. Он рассказал о том, чем нынешняя девушка предпринимателя занималась в жаркой стране.

«Юлия в Дубае раньше предоставляла эскорт-услуги. Мы уверены в этом на 100%», – заявил он.

Мужчина показал скриншоты переписок с якобы бывшими «клиентами» и «работодателями». Там указано, что какой-то мужчина по имени Тимур был с Вавиловой за 4 тысячи в Дубае.

Друг Дианы сообщил, что Юлия часто посещала вечеринки и именно на одной из них познакомилась с Дуровым, через его экс-возлюбленную. Хотя на тот момент они были в отношениях.

«Юля не стала стоять за ее спиной и сама пошла с Павлом. Я это знаю, потому что Диана несколько недель была очень разочарована этим. Это жестоко. Мы все были удивлены ее поведением», – поделился он.

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