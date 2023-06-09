«Это жесть»: Ани Лорак предостерегла преемницу, говоря о турецком муже-бизнесмене

Певица Ани Лорак и ее бывший муж, турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу, развелись в 2019 году после 10 лет брака. Мужчина успел жениться на новой девушке – его супругой стала визажистка по имени Лилия. Лорак эмоционально высказывалась о браке с Налчаджиоглу – ее слова должны насторожить новую женщину.

Мужчина женился на Лилии спустя три года отношений. Он выбрал костюм голубого цвета, она была в платье с открытыми плечами и шлейфом.

Публика с восторгом встретила торжественное событие в их жизни: паре желали счастья и пополнения.

Лорак после развода не выходила замуж. Судя по ее словам после расторжения брака, супруги только в соцсетях демонстрировали сказку – в настоящей жизни мужчина проявлял себя как абьюзер и изменял.

О деталях совместной жизни Лорак говорила, что влюбленный человек перестает замечать, когда обижают, проявляют агрессию. «Если человек не меняется и говорит «Ну что ты усложняешь? Зачем портишь?, шансов нет. Такие люди: социопаты, психопаты и нарциссы — подползают незаметно. Это жесть», - делилась певица.

Ее слова приводит сайт «А теперь внимание!»

Ранее мы писали, что новая жена Налчаджиоглу – точная копия Лорак. Уточнялось, что девушка младше избранника на 20 лет.