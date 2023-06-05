Экс-супруг певицы Ани Лорак женился на девушке, которая младше его на 20 лет

Ари Лорак считается самой обсуждаемой персоной в отечественном шоу-бизнесе, и причиной этого является ее личная жизнь. Несколько лет назад артистка сообщила о разводе с турецким бизнесменом из-за его измен. Поговаривают, знаменитость тяжело пережила разрыв, вот почему публика боялась, что она больше никогда не сможет довериться мужскому полу. Однако в феврале этого года Лорак обрадовала поклонников, сообщив о романе с инструктором по йоге. Как сообщает kp.ru, личная жизнь ее экс-супруга тоже наладилась.

По информации источника, бизнесмен вновь женился на 26-летней визажистке из Киева по имени Лидия. Девушка младше супруга на 20 лет, однако разница в возрасте не стала помехой для их любви. Кадрами с торжества мужчина поделился в личном блоге.

К слову, пользователи Сети отметили: новая жена бизнесмена является копией Ани Лорак.

Ранее подписчики нашли доказательства тайной свадьбы Лорак. Подробности смотрите здесь.

Не менее интересна та история, в которой Надежда Бабкина сообщила об обиде на Аллу Пугачеву и раскритиковала ее переезд в Израиль.