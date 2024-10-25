«Это же все рассасывается»: Дана Борисова не против экспериментов 17-летней дочери Полины с внешностью

Телеведущая Дана Борисова прокомментировала увлечение 17-летней дочери Полины контурной пластикой. По ее словам, нет ничего страшного в том, что девушка экспериментирует с внешностью.

Борисова рассказала об использовании подростком инъекций для контурной пластики в YouTube-шоу Алена, блин! Телеведущая заявила, что дочери нравится эта тема. К тому же сама Дана не видит ничего страшного в подобных процедурах. Вещество, которое вводят девушке, по словам звезды, рассосется.

«Мы делали ей „углы Джоли“ и до этого мы делали ей губки. Ей нравилась эта тема. И потом, это же все рассасывается!» — отметила Борисова.

Также недавно телеведущая рассказала, что колола препарат «Оземпик» своей дочери. Она показала в социальных сетях, как выглядит ее наследница после похудения.

Ранее Борисова заявила, что дочь хочет выйти замуж за корейца. По словам звезды, у нее встали волосы дыбом от этой новости.