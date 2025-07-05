Актер Владимир Селиванов объяснил, почему не женится на своей возлюбленной

Актер Владимир Селиванов заявил, что обвенчается со своей возлюбленной в Грузии. Об этом сообщает Woman.ru.

Владимир Селиванов и Александра Калмыкова встречаются уже три года — в 2024 году у пары родился сын, но возлюбленные так и не заключили брак. Сам Селиванов рассказывал, что уже сделал предложение своей любимой и та согласилась.

Теперь же актер признался, что вскоре торжество все-таки состоится, но в Грузии.

«Мы хотим сделать это в Грузии. Потому что почему-то у нас не оформляют венчание в России без официального штампа в паспорте. А жениться мы хотим после венчания. У нас такой пунктик. Я считаю, что сначала браки заключаются на небесах, а потом уже можно и в паспорте штамп поставить», — объяснил он.

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