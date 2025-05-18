«Это же ни в какие ворота не лезет!»: Юрий Лоза раскритиковал выступление Любови Успенской

Юрий Лоза резко раскритиковал концерт Любови Успенской. В своем Telegram-канале певец возмутился отсутствием качественного звука на российском телевидении.

Исполнитель хита «Плот» посмотрел юбилейный концерт Любови Успенской, транслировавшийся на ТВ, и остался крайне недоволен качеством звука.

«Ну это же ни в какие ворота не лезет! На сцене полный состав инструментов — тут и ритм-секция, и клавиша, и скрипунцы, и 5 (!) человек на подпевках, а слушается все это как неразборчивая шумовая завеса, пробиться через которую можно, только задрав до неприличия громкость микрофона», — заявил Юрий Лоза.

Артист обратил внимание на то, что микрофон его коллеги звучал с перегрузом. Юрий Лоза сравнил выступление Любови Успенской с одним из концертов Селин Дион в 2024 году. По словам певца, у знаменитости был примерно такой же состав музыкантов, однако звук был намного лучше. В заключение композитор отметил: крупные федеральные каналы могут привлекать на работу профессиональных звукорежиссеров со стороны, «если своих не осталось».

Ранее Юрий Лоза раскритиковал поведение Николая Баскова и Сергея Лазарева в эфире шоу «Ну-ка, все вместе!»: «У них мозги уже сдвинуты в другую сторону».