«Это заслуженно!»: Егор Крид стал номинантом музыкальной премии Жара Media Awards

Певец Егор Крид получил награду за «Шоу года 2025» во время pre-party в московском клубе Flava, посвященной предстоящей вечеринке телеканала «Жара TV». На мероприятии объявили номинантов музыкальной премии Жара Media Awards, которая состоится 30 октября.

Артист похвастался статуэткой в соцсети. В своем личном блоге исполнитель выложил фото награды и поблагодарил поклонников за поддержку.

«Спасибо за честную оценку моего творчества», — подписал музыкант снимок.

Подписчики певца поздравили его с победой и порадовались за кумира. «Лучший! Это заслуженно!», «Шоу было нереальное! Мировой уровень», «Егор красавчик! Достойная победа», — прокомментировали пользователи.

Вторым номинантом на премию также стала певица и телеведущая Ольга Бузова. Она удостоилась титула «Легенда медиаиндустрии 2025».

