«Это запланированная акция двух людей»: Вадим Самойлов о распаде «Агаты Кристи»

61-летний Вадим Самойлов признался, что не жалеет о распаде группы «Агата Кристи». Об этом сообщает StarHit.

В 2010 году культовая рок-группа распалась после выхода альбома «Эпилог». Несмотря на это, композиции «Агаты Кристи» до сих пор остаются одними из самых заметных в истории русского рока.

Спустя 15 лет основатель и лидер группы Вадим Самойлов в беседе с журналистами заявил, что не жалеет о своем решении.

«Распад группы «Агата Кристи» — это запланированная акция двух людей, которые всегда знали, что в какой-то момент их творческие и человеческие пути разойдутся», — поделился музыкант.

Он добавил, что должен был отпустить младшего брата «в свободное плавание», и решение было принято по взаимному согласию.

«Жалеть совершенно не о чем. Намного хуже тащить лямку, будучи совершенно разными людьми, терпеть друг друга непонятно ради чего. Мы все-таки тру-рокеры и делаем это для какого-то подлинного самовыражения, а не только для кошелька», — объяснил музыкант.

Вадим Самойлов признался, что сегодня они с братом не поддерживают общения и не видятся.

«В настоящий момент мы не поддерживаем никаких отношений с братом. Но я открыт к диалогу», — подчеркнул артист.

При этом, по словам музыканта, его брат продолжает созваниваться с матерью, они поздравляют друг друга с днем рождения.

«Но, к сожалению, когда он бывает в Екатеринбурге, он в гости к ней не заезжает», — добавил Самойлов.

Ранее Вадим Самойлов призвал всех уехавших из России артистов покаяться.