«Это законно так превосходно выглядеть в свои годы?»: в Сети обсуждают моложавую маму Николая Баскова

Певец Николай Басков впервые за долгое время опубликовал фото с мамой Еленой Николаевной. Поклонники артиста сразу же отметили, что женщина вовсе не выглядит на свой возраст. 7 октября ей исполнилось 70 лет.

В личном блоге Николай разместил новый снимок с родительницей, на котором стоял позади нее. Елена Николаевна же сидела на скамейке и улыбалась, глядя в камеру. На ней было красное платье с крупными цветами, и образ дополнялся ярким макияжем.

«Дорогая мама, от всей души поздравляю тебя с прекрасным юбилеем – 70-летием! Пусть твоя жизнь будет наполнена радостью, здоровьем и благополучием. Ты всегда являешься примером мудрости, доброты и любви для меня и всех окружающих. Спасибо тебе за твое тепло, заботу и поддержку», - обратился Басков к матери со своей страницы в соцсети.