«Это закончится когда-нибудь?»: сына Леры Кудрявцевой увезли на скорой накануне Нового года

В семье Леры Кудрявцевой накануне Нового года случились неприятности. 34-летний сын звезды Жан получил травму, катаясь на сноуборде в Сочи.

Сын 53-летней телеведущей катался на сноуборде в Сочи. Но отдых на горнолыжном курорте обернулся неприятностью — Жан получил серьезную травму.

Кудрявцева опубликовала фото Жана в своем Telegram-канале. На нем мужчину везут на скорой помощи в больницу. По-видимому, он получил травму, однако Лера не раскрывает каких-либо подробностей.

«31 декабря 2024 год. Сочи. Сын на сноуборде покатался. Это закончится когда-нибудь?», — написала она.

Уже в новогоднюю ночь телеведущая написала, что можно «выдохнуть» и поблагодарила 2024 год за все. Звезда надеется, что в следующем году все будут здоровы, а дети счастливы. Также она сказала спасибо за поддержку подписчикам.

Первым мужем знаменитости был Сергей Ленюк, барабанщик из группы «Ласковый май». В браке с ним у Кудрявцевой родился сын Жан. Второй раз Лера вышла замуж за бизнесмена Матвея Морозова, но этот союз продлился три года. Третьим супругом звезды стал хоккеист Игорь Макаров, которому она подарила дочь Марию.

Напомним, телеведущая решила улететь из России с семьей на новогодние каникулы. Звездная пара пока не раскрывает, куда отправилась в канун Нового года, но в Сети подозревают, что семья улетела отдыхать в Дубай.