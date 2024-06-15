«Это заканчивается катастрофой»: певица Лолита Милявская высказалась о похудении с помощью препаратов

Накануне певица Лолита Милявская, недавно вернувшаяся на сцену после бойкота на телевидении, стала ведущей «Премии МУЗ-ТВ 2024. Возвращение» в Москве. Артистка появилась на мероприятии в черном мини-платье и рассказала в беседе с журналистами, как худела на специальных препаратах, пишет Kp.ru.

Исполнительница хита «На Титанике» заявила, что считает «глупостью» похудение с помощью препаратов, которые не назначал врач. Лолита призналась, что и сама пробовала худеть с использованием таблеток, однако ни к чему хорошему это не привело.

«Могу сказать, что самая большая глупость — употреблять препараты, которые тебе не назначены врачом. Я не ханжа, я человек, который тоже сделал над своим телом эксперименты в виде разных таблеток, тайских. Это все заканчивается катастрофой. Помимо набора веса, ты еще очень гробишь психику», — отметила певица.

Лолита порекомендовала желающим сбросить вес обратиться к эндокринологу. Артистка поделилась, что после обращения к специалисту она раз в две недели позволяет себе съесть «целую кастрюлю картошки жареной с грибами, белую буханку и потом две недели не есть», и теперь «может себя контролировать».

«Препараты, которые способствуют для понижения сахара в крови, есть ли у вас сахар нормальный, представьте, что вы сделаете со своей поджелудочной. Ну просто глупость. Я все понимаю про похудение, но проще пойти пролечиться к эндокринологу», — заключила Лолита.

Ранее сообщалось о том, что Лолита раскрыла, от чего ей пришлось отказаться ради мини-платья на Премии МУЗ-ТВ 2024.