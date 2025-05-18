«Это за мое имя»: Волочкова рассказала, сколько потратила на свадьбу дочери Ариадны

Балерина Анастасия Волочкова раскрыла стоимость свадьбы, которую она организовала в старинном особняке в центре Санкт-Петербурга для 19 летней дочери Ариадны и ее 23-летнего избранника Никиты Григоряна. Она опровергла информацию в Сети о том, что торжество обошлось в 10 миллионов рублей.

Волочкова подчеркнула, что не продавала квартиру ради свадьбы наследницы. Как оказалось, балерине все досталось по бартеру, вплоть до шиньона на голове.

«Ничего я не продавала для того, чтобы что-то оплачивать. Многие спрашивают, почему мне все достается бесплатно. Это не бесплатно. Это за мое имя. И я заплатила за это трудом — многолетним, ежедневным и многочасовым», — разоткровенничалась Анастасия в программе «Ты не поверишь!» на НТВ.

Балерина также отметила, что ее платье из органзы, шелка и фатина обошлось дороже всего: «можно сказать, половина свадьбы».

При этом публичной благодарности от жениха и невесты Волочкова так и не получила, и покинула банкет одна из первых. Никита с Ариадной веселились в особняке до утра. По настоянию журналистов, молодой муж в итоге заявил, что свадьба ему понравилась, и сказал теще слова благодарности. В ответ на вопрос о первой брачной ночи Никита ответил: «уже была, вы все пропустили».

Ранее Анастасия Волочкова рассказала о пережитой в детстве травле со стороны педагогов и учеников балетной школы. Как отметила танцовщица, буллинг не помешал ей стать знаменитой примой Большого театра.