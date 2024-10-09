«Это я отменил концерты, это мое решение»: директор Успенской рассказал, почему певица приостановила выступления

Информация о том, что на королеву шансона Любовь Успенскую нет спроса, не соответствует действительности. Директор исполнительницы Александр Иваненко опроверг это, а также заявил, что сам отменил ее выступления.

Журналисты WomanHit.ru связалась с представителем артистки. В беседе с ними Иваненко отметил, что в настоящий момент Успенской необходимо немного времени. Также, по словам концертного директора, у исполнительницы запланировано достаточно выступлений и речи о низком спросе не идет.

«Любови нужно немного времени, поэтому я принял решение об отмене ее выступлений до ноября. Не потому, что нет спроса, как кто-то какую-то ерунду написал! У нас такой график, как дай Бог каждому!» — рассказал Иваненко.

Ранее продюсер Евгений Бабичев допустил, что пропажа дочери Успенской могла быть пиар-ходом. По его словам, это было необходимо, чтобы подстегнуть продажи.