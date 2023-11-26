Актриса Агата Муцениеце увезла детей Павла Прилучного в Латвию

Актриса Агата Муцениеце вывезла в Латвию сына Тимофея и дочерь Мию, рожденных в браке с коллегой по сцене Павлом Прилучным. При этом актер ранее заявлял, что не давал детям разрешение на выезд из России.

Агата Муцениеце родилась и выросла в Риге, а в 2008 году приехала в Москву учиться во ВГИКе. Во время съемок в сериале «Закрытая школа» она познакомилась Прилучным, за которого вскоре вышла замуж.

«Наши каникулы в Прибалтике начались», - написала актриса в соцсетях.

Она опубликовала короткий видеоролик, на кадрах которого запечатлены дети на фоне пятиэтажек, везущие чемоданы по заснеженной дороге.

Ранее актриса сообщила, что намерена отправиться в родную Ригу на машине и перейти границу пешком, так как сыну необходимо сделать новый паспорт. Прилучный позже заявил, что Муцениеце не обращалась к нему с вопросами о выезде детей за границу.

«Насколько я знаю, без моего согласия Тимофей и Мия не смогут отправиться в Латвию, если ничего не поменялось в российском законодательстве», — комментировал планы Агаты порталу StarHit Прилучный.

Суда по всему, актер не стал препятствовать путешествию детей в родную страну их 34-летней матери.

Ранее мы писали, что Агата Муцениеце планирует встретить Новый год в своем новом частном доме с детьми. Она собирается нарядить ель, которая растет на участке.