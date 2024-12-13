«Это я»: Анастасия Волочкова назвала себя человеком года

Балерина Анастасия Волочкова назвала себя человеком года. Об этом сообщает NEWS.ru.

Журналисты поинтересовались у Анастасии Волочковой, какую звезду российского шоу-бизнеса она считает человеком года. Балерина нескромно заявила, что она — и есть тот самый человек. Волочкова объяснила свое решение тем, что в этом году она приглашала россиян на бесплатные выступления, которые организовывала сама.

«Пусть это будет нескромно, но я скажу, что человек года — это я. Во-первых, это мой год, я родилась в год Дракона. И я уже 20 лет приглашаю всех зрителей бесплатно на свои мероприятия — концерты, спектакли. Я создала новое шоу „Одержимость“ о маленькой девочке, которая захотела стать балериной, но не знала, какой путь ей придется пройти», — рассказала она.

Ранее мы писали о том, что Анастасия Волочкова обвинила руководство Большого театра в перепродаже билетов.