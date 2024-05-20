«Это выводит из себя»: Михаил Шац* пожаловался на трудности жизни в статусе иноагента

Михаил Шац* (признан иноагентом на территории РФ) заявил, что испытывает сложности после получения статуса иноагента. Об этом он рассказал на YouTube-канале Сони Шац (Настоящий материал (информация) произведен иностранным агентом Шацем Михаилом Григорьевичем либо касается деятельности иностранного агента Шаца Михаила Григорьевича).

В интервью своей дочери юморист поделился сложностями, с которыми ему приходится сталкиваться. По словам Шаца*, его совсем не радует новое звание.

«Это отвратительная дискриминационная вещь. То есть я становлюсь гражданином, пораженным в правах непонятно за что. Мое достоинство это унижает», — заявил он.

Шац* пожаловался на законы, запрещающие иноагентам рекламировать в соцсетях российские компании, а также участвовать в выборах в качестве кандидатов.

«Само по себе ощущение того, что тебе запрещают это делать, безосновательно. Меня это выводит из себя», — рассказал он.

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*признан иноагентом на территории РФ.