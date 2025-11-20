«Это выступление – позор»: Лена Катина объяснила, почему t.A.T.u не должны были ехать на «Евровидение»
© Starface.ru
В 2003 году недавно воссоединившаяся группа t.A.T.u заняла третье место на «Евровидении». Как оказалось, продюсер коллектива Иван Шаповалов был против их выступления на конкурсе.
Одна из солисток коллектива Лена Катина призналась в интервью Алене Жигаловой, что изначально t.A.T.u не должны были ехать на «Евровидение». По ее словам, на протяжении трех лет они выступали под фанеру, а на конкурсе нужно было петь живьем.
Репетиции в Латвии проходили без Юли Волковой, у которой уже тогда был сорван голос. Артистку готовили непосредственно к выступлению.
Катина назвала номер t.A.T.u на «Евровидении» был «трешовым» и «фальшивым». После него Лена даже думала уйти из шоу-бизнеса.
«Для меня это выступление — позор», — сказала она.
Артистка считает, что t.A.T.u не заслуживает и 33-го места на конкурсе.
Напомним, в этом году Катина и Волкова объявили о воссоединении - их первый концерт состоялся в Крыму. Группа также готовится к мировому туру, который пройдет при поддержке британского музыканта Стинга.
Ранее группа t.A.T.u объявила о концертах в Японии и Мексике.