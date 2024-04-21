«Это выглядит неприятно»: друг Аллы Пугачевой объяснил, почему артисты не поздравили ее с юбилеем

Заслуженный артист России Александр Левшин и друг Аллы Пугачевой заявил, что оставшиеся в России артисты игнорируют Примадонну, так как «завистливы и меркантильны».

Так он прокомментировал в беседе с mk.ru оставшийся незамеченным 75-й день рождения Пугачевой, который она отметила 15 апреля.

Многие звезды, по словам музыканта, не поздравили Примадонну, хотя раньше регулярно ходили к ней на поклон. Он не стал отрицать, что «шоу-бизнес - террариум друзей», поэтому такое происходило во все времена.

«Люди культуры ревнивы, мнительны, с комплексами. Они завистливы и меркантильны», - сказал друг Пугачевой.

Он также отметил, что сейчас жизнь сильно поменялась и многие перестали поддерживать отношения с уехавшими из России артистами из осторожности за свою репутацию.

«Я написал на своей страничке, что каждый человек достоин того, чтобы его поздравляли. Во-первых, потому что он просто родился и во славу его родителей», - сказал Левшин.

Он также напомнил, что проработал с Пугачевой более 30 лет, и она многое сделала для отечественной сцены.

«То, что сегодня происходит с Аллой.. Со многими сейчас такое происходит. Кто-то запутался, кто-то ошибся. Но Алла очень много сделала на сцене. И осуждать ее, как женщину и мать, я не могу», - заявил музыкант.

При этом он не стал отрицать, что Пугачева совершила много ошибок и во многом не права, но отказался оценивать ее высказывания и поступки, так как не является политиком.

«Считаю, что она поехала за семьей. Ошибочно это выглядит в глазах общественности? Это выглядит неприятно», - заключил Левшин.

Ранее продюсер Илья Саглиани сообщил, что Пугачева в июне может тайно вернуться в Россию, чтобы переоформить на свое имя замок в подмосковной деревне Грязь.