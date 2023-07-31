«Это втридорога»: с какими трудностями столкнулась Аня Покров после переезда в США

Известная блогерша и певица Аня Покров пожаловалась на жизнь в США. В интервью для YouTube-канала FAMETIME TV она рассказала, что цены на квартиры в стране очень высокие.

Как говорит девушка, без документов снять жилье в США практически невозможно.

«Только Airbnb, а это втридорога. Цены на жилье там ой-ой-ой какие», – подчеркнула Аня.

По словам 23-летней исполнительницы, она снимала с другими блогерами трехкомнатную квартиру за пять тысяч долларов. Это около 454,9 тысячи рублей по текущему курсу. Аня Покров отмечает, что в России меньше чем за половину от этой суммы она бы сняла просторную квартиру или дом.

Ранее мы писали, что съемки проекта «Выжить в Дубае» проходили очень тяжело для всех участников. Об этом заявили ведущие шоу Павел Воля и Ляйсан Утяшева. По словам пары, во время всего съемочного процесса на площадке дежурила скорая помощь. Ночью температура воздуха резко падала с 40 градусов тепла до 5, что могло привести к обморожению.