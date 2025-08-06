«Это все за государственный счет»: критик Михаил Шахназаров осудил Армению за концерт Дженнифер Лопес

Критик и публицист Михаил Шахназаров в эфире программы «Полный абзац» на RuTube раскритиковал власти Армении за прошедший в стране 3 августа концерт Дженнифер Лопес.

По его словам, правительство Армении не сможет окупить выделенные на шоу зарубежной певицы 7 млн долларов. Ранее вице-мэр Еревана Армен Памбухчян заявил, что траты вполне оправданны. Он объяснил это тем, что на выступление артистки в армянскую столицу приедет 15 тысяч ее фанатов.

Чиновник заверил, что каждый из них оставит в стране минимум по 500 долларов. Это, в свою очередь, якобы пополнит бюджет государства на $7,5 млн.

«Вице-мэр заявил, что расходы оправданны. Какие 15 тысяч фанатов? Ты видел группу, за которой едет 15 тысяч фанатов? Такие моменты бывают, но не в таком исчислении. Это все за государственный счет», — сказал Шахназаров.

Ранее мы писали о том, что журналист и писатель Михаил Шахназаров резко высказался о Максиме Галкине* (признан иноагентом на территории РФ), решившим изучать украинский язык.