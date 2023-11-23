«Это все вибрации»: раскрыта причина популярности хита Кати Лель «Мой мармеладный»

Трек певицы Кати Лель «Мой мармеладный», выпущенный еще в 2004 году, вновь поднялся в топы международных чартов. Артистка объяснила причину популярности этой композиции.

Певица уверена, что причина популярности хита — это энергия Вселенной и «высших цивилизаций».

«Это все непросто, это все вибрации, это все энергии. Это те самые новые энергии, которые высшие цивилизации сегодня через нас, через наше сознание прогружают. Пришло абсолютно новое трансформационное время. Сегодня творится такое чудо всеобщего глобального масштаба на русском языке», — пояснила в интервью «Известиям» Лель.

В следующем году песне «Мой мармеладный» исполнится 20 лет. Ее для певицы написал продюсер Максим Фадеев. Но если в 2004 году она стала известна в России, в этом году хит прославился на весь мир. 22 ноября трек поднялся на третью строчку в топ-50 трендов на Spotify (во всем мире), обогнав «My love mine all mine» Mitski, «Is it overnow?» Тейлор Свифт. В Shazam песню искали почти 700 тыс. раз.

Песня оказалась на вершине рейтинга благодаря новому тренду в соцсетях. Люди со всего мира снимают под нее ролики с незамысловатыми движениями в образе «типичной славянской девушки». Ее представляют в шубе и объемной меховой шапке, которые были популярны в 90-ые.

Ранее Катя Лель рассказала, что ей уже звонят лейблы, которые хотят посотрудничать с российской певицей.