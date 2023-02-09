64-летний Михаил Ширвиндт резко постарел рядом со своей молодой женой

Телеведущий Михаил Ширвиндт вывел в свет свою жену Анастасию Пономареву. Супруги посетили премьеру фильма и с радостью позировали фотографам. Многие заговорили о том, что звезда экрана рядом с молодой спутницей больше похож на ее отца, а не на мужа.

Поклонники отметили в соцсетях, что Анастасия, которая на 32 года моложе супруга, выглядит очень хорошо. А вот ее избранник в последнее время сильно сдал. Они раскритиковали его прическу и стиль в одежде. Но Ширвиндт никак не комментирует негативные высказывания в свой адрес.

Напомним, что телеведущий был женат три раза. От первой избранницы Елены у него есть сын Андрей. Вторая супруга родила знаменитости дочь Александру. А нынешняя жена четыре года назад подарила ему сына.

Михаил познакомился с Анастасией во время работы в программе «Хочу знать». Девушка была студенткой и устроилась к ним в команду. Сначала они скрывали роман и даже расставались. Но со временем поняли, что не могут друг без друга.

Ранее мы писали о том, какую правду Ширвиндт рассказал о своем отце.