«Это все лишнее!»: молодой любовник заманивает Лолиту в ЗАГС дорогими подарками

Не так давно стало известно, что Лолита Милявская вступила в новые отношения. Причем ее избранником стал поклонник, который долгое время ее добивался. Певица нисколько не жалеет, что решила дать шанс настырному ухажеру, потому что теперь она по-настоящему счастлива. Возлюбленный радует артистку дорогими подарками, но Лолита все равно не соглашается пойти с ним в ЗАГС.

Показывать нового кавалера Милявская пока не спешит. Она даже не называет его имени, зато с удовольствием хвалится роскошными презентами от любимого. На днях певица продемонстрировала дорогостоящие часы, которые она теперь носит и не снимает. Лолита признается – это подарок от ее избранника.

«Что на Новый год подарит, не знаю. Я ничего не заказывала. У нас очень лично все происходит. Я никогда не знаю, что он собирается мне дарить», - призналась артистка.

При этом Лолита не спешит в ЗАГС и делится с журналистами, что ее полностью устраивают те отношения, что у нее есть сейчас. А брак она назвала «волокитой», объяснив, что он сопровождается переоформлением документов и заключением брачного договора. Поэтому своему возлюбленному Милявская сказала прямо – в ЗАГС она ни ногой.

«А зачем? Я официально не готова вступать в брак. Ребята, это такая волокита: переоформление документов, брачный контракт… Не надо, это все лишнее! Нам и так хорошо!» - заявила Лолита.

По признанию звезды, избранник отреагировал на ее ультиматум нормально и с пониманием. А это крайне порадовало Милявскую и дало ей понять, что она сделала правильный выбор.

Ранее Лолита вышла на связь с поклонниками в социальных сетях и попросила их о помощи.