Лолита Милявская взывает о помощи

Подруга Лолиты Милявской в беде.

Об этом сама артистка сообщила в микроблоге. Последний её пост буквально оказался криком о помощи.

Дело в том, что подруга Лолита, и её двое детей оказались запертыми в заснеженном загородном доме без света и воды.

Все из-за того, что компанию, с которой был изначально заключён прямой контракт, внезапно начала представлять частное лицо в виде некоей неизвестной ранее женщиной.

Та объявила себя посредником между подругой знаменитости и государственной компанией.

Спустя месяц появления этой "дуры" у Катерины отключили все коммуникации за неуплату, - не выбирая выражений жалуется Милявская, - это при том, что долгов по коммуналке у неё не было никогда.

После этого Лолита обрушивается с жёсткой критикой в адрес управляющей компании, призывая МосЭнерго вмешаться и «разрулить ситуацию».

В конце видео звезда решает прибегнуть к помощи «сильных мира сего».