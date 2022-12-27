Лолита Милявская взывает о помощи
Подруга Лолиты Милявской замерзает в доме без воды и электричества .
Подруга Лолиты Милявской в беде.
Об этом сама артистка сообщила в микроблоге. Последний её пост буквально оказался криком о помощи.
Дело в том, что подруга Лолита, и её двое детей оказались запертыми в заснеженном загородном доме без света и воды.
Все из-за того, что компанию, с которой был изначально заключён прямой контракт, внезапно начала представлять частное лицо в виде некоей неизвестной ранее женщиной.
Та объявила себя посредником между подругой знаменитости и государственной компанией.
- Спустя месяц появления этой "дуры" у Катерины отключили все коммуникации за неуплату, - не выбирая выражений жалуется Милявская, - это при том, что долгов по коммуналке у неё не было никогда.
После этого Лолита обрушивается с жёсткой критикой в адрес управляющей компании, призывая МосЭнерго вмешаться и «разрулить ситуацию».
В конце видео звезда решает прибегнуть к помощи «сильных мира сего».
- Девушки, женщины, кто на меня подписан, если у вас есть хоть кто-нибудь серьезный: муж, или друг там, наверху, передайте, уж пусть займутся, - обращается звезда к своим подписчикам, - там же дети, ну как так можно.