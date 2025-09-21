«Это все игра»: Сергей Лазарев оправдался за поцелуй с замужней Кудрявцевой

Сергей Лазарев объяснил неожиданный поцелуй с замужней Лерой Кудрявцевой. В беседе на радио «Русский хит» он заявил, что все это было лишь актерской игрой.

После яркого появления на красной дорожке фестиваля «Новая волна» в Казани Сергей Лазарев и Лера Кудрявцева оказались в центре обсуждений. Их шутливый флирт перед камерами вызвал волну слухов о возможном возобновлении романа.

Ведущие прошлись по ковровой дорожке вместе, не скрывая нежных жестов. В какой-то момент один из журналистов громко крикнул: «Горько!». В ответ певец обнял Леру за талию и поцеловал. Телеведущая выглядела слегка растерянной, но быстро вернулась к роли и продолжила улыбаться.

Жест Лазарева моментально стал поводом для домыслов, ведь Кудрявцева, несмотря на слухи о проблемах в семье, официально замужем. Сам певец поспешил развеять сомнения.

«Там не было поцелуя, там была имитация. Это все актерская игра. Лера замужем уже много лет, поэтому все, что у нас с Лерой сейчас, это абсолютно невероятные отношения — дружеские, партнерские, творческие. И мы, безусловно, классный тандем», — подчеркнул исполнитель.

Напомним, роман Сергея Лазарева и Леры Кудрявцевой длился с 2008 по 2012 год. Тогда телеведущая призналась, что причиной расставания стало чрезмерное увлечение певца работой. Он был погружен в проекты и не мог уделять достаточно времени личной жизни, в то время как Лера, уже состоявшаяся в профессии, мечтала о семье и ребенке. Именно поэтому она поставила точку в их отношениях.

