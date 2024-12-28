«Это все еще было разогревом»: изменивший жене Natan выступил с заявлением

Рэпер Natan опубликовал заявление под конец года. Он признался, что его действительно «унесло», однако все события, которые произошли, были лишь «разогревом».

По мнению многих пользователей и даже звезд шоу-бизнеса, Natan стал кринжем года. И такое «звание» он получил не просто так. Дело в том, что артист изменил жене трижды. В первой интрижке он признался сразу и извинился перед супругой, а еще две россияне увидели на телеэкранах.

В шоу «Звезды в джунглях» рэпер начал романтические отношения с блогершей Лерчек. И хоть все знали об их тайных встречах «вне камер», он отнекивался — их связывает только дружба. Затем он поцеловался с артисткой Бьянкой, за что потом извинялся перед Чекалиной. И все это происходило, пока дома его ждала жена.

Когда выпуски проекта показали в эфире, Natan перестал оправдываться. Он признал ошибку и стал вымаливать прощение у супруги. Однако пока безрезультатно. Его хейтят и пользователи, и коллеги. Впрочем, рэпер не сдается и продолжает пытаться обелить репутацию.

«Унесло в этом году. Итоги уже подвел. Скажу так, это все еще было разогревом. Весна обещает быть веселой», - заявил Natan.

К слову, после разгоревшегося скандала артист также выпустил трек, в котором спел, что не святой. Но фанаты «исповедь» не оценили.

Ранее Natan признался, что разорвал отношения с Лерчек ради спасения своего брака.