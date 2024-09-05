«Это все ерунда»: актер Александр Пашутин ответил на слухи о конфискации квартиры в Финляндии

Народный артист России Александр Пашутин прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что власти Финляндии изъяли принадлежащую ему квартиру в курортном городе Пункахарью из-за долгов по коммунальным услугам.

Актер назвал распространяемые в Сети данные фейком, однако подробно рассказывать о своей зарубежной недвижимости не стал.

«Нет, это все глупости. Не могу говорить. Это все ерунда», — заявил Пашутин в беседе с NEWS.ru.

Сообщалось, что Пашутин, Лидия Федоссева-Шукшина и Елена Кондулайнен владели квартирами в одном доме в Финляндии. Конфискация якобы произошла в 2023 году из-за долгов и банкротства управляющей компании.

Ранее стало известно, что певец Олег Газманов ничего не может сделать со своей квартирой в Латвии, так как власти прибалтийского государства наложили запрет на некоторые виды деятельности певца в стране.