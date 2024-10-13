«Это все детские шалости»: Митя Фомин высказался о квадроберах

Митя Фомин заявил, что квадробинг является детскими шалостями.

По словам артиста, тему, связанную с этим новым веянием, очень сильно преувеличили и что пора ее уже отодвинуть на второй план. Фомин не понимает, почему сначала многие люди заступились за девочку-квадробершу, которую публично со сцены осудила Mia Boyka, а затем начали думать о мерах пресечения такого поведения со стороны детей.

Также Митя подчеркнул, что, как только в стране возникает новая проблема, привлекающая внимание общественности, то сразу появляется большое количество различных экспертов. Певец не верит в то, что люди на полном серьезе могут вести себя, как животные, и при этом агрессивно: таких случаев он не видел даже на просторах Интернета.

«Это все смешно, это все детские шалости... Далеко от действительности. Понимаете, для того чтобы укусить вас, это же нужно подождать, чтобы ребенок подошел. Это уже странно, что к вам кто-то идет на четвереньках, правда же?... Ну это же абсурд. Не стоит обсуждения. Мне кажется, что истории надуманные... Не видел ребенка, который агрессивно бы вел себя по отношению к окружающим», — заявил артист в беседе с изданием NEWS.ru.

Фомина больше беспокоят ситуации, когда родители не следят за поведением своего ребенка в общественных местах: позволяют ему кричать и играть громко, будто он находится дома. Певец заявил, такое такое детское поведение необходимо пресекать в раннем возрасте, ведь это неуважение по отношению к другим людям.

Ранее мы писали о том, что певица Зара выступила против запрета квадроберов.