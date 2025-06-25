«Это восторг!»: Елизавета Арзамасова обомлела от внешнего вида Юлии Ковальчук

Два года назад экс-солистка «Блестящих» Юлия Ковальчук стала мамой во второй раз. После вторых родов звезда быстро пришла в форму и сейчас может похвастаться стройной фигурой. Преображение певицы привело в восторг актрису Елизавету Арзамасову.

Певицу наградили заветной статуэткой на очередной премии. Актриса, которая внимательно следила за происходящим, удивилась, как в последнее время преобразилась Ковальчук.

«Все же видели фигуру Юлии Ковальчук сейчас? Это восторг! Это то, к чему хочется стремиться, чем хочется гордиться. Значит, все возможно», — приводит слова звезды «Папиных дочек» mk.ru.

Арзамасову вдохновляет пример 42-летней артистки, которая совмещает материнство с работой и стремится к личному идеалу.

В 2013 году Юлия вышла замуж за певца Алексея Чумакова. В 2017 году у них родилась дочь Амелия, а в июле 2023 года — Алисия. Ковальчук недавно призналась, что они с Алексеем хотели бы еще одного ребенка — мальчика.

Ранее Юлия Ковальчук призналась, что теоретически могла бы простить измену супругу Алексею Чумакову. По ее словам, все зависит от мотива его поступка и, как ни странно, ее собственного поведения.