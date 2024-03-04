«Это восхитительный праздник»: Денис Клявер раскрыл, какой подарок готовит на 8 Марта поклонницам

Певец и бывший участник группы «Чай вдвоем» Денис Клявер выступил на церемонии вручения премии «Золотой граммофон» в Санкт-Петербурге. В интервью Teleprogramma.pro артист рассказал о подарках на 8 Марта.

Кроме того, в преддверии 8 Марта исполнитель хита «Ласковая моя» поделился, что готовит творческий подарок своим близким и поклонницам.

«Это восхитительный праздник, во время которого мужчины должны дарить подарки. Но у мужчин-музыкантов есть определенная квота. Они могут преподнести творческий подарок. Я подготовил песню, называется она „Любовь с первого взгляда“», — рассказал Денис Клявер.

Артист отметил, что, по его наблюдениям, это будет первая песня о любви с первого взгляда.

«Я не знаю ни одной песни про любовь с первого взгляда. Так что она появится 8 марта», — подчеркнул певец.

Денис Клявер признался, что его новая песня посвящена жене. Однако он считает, что композиция применима ко всем женщинам.

«Моя супруга — вдохновитель. В моей ситуации композиция, конечно, посвящена ей. Но я стараюсь делать так, чтобы эту песню каждый мог примерить на себя и подарить своей любимой девушке», — заключил артист.

Напомним, дуэт Дениса Клявера и Стаса Костюшкина «Чай вдвоем» просуществовал с 1994 по 2012 годы. В 2022 году артисты объявили о воссоединении группы, а в 2023 году выпустили первый спустя 10 лет после распада совместный сингл «Нежная».

Ранее мы писали о том, что Денис Клявер объявил о выступлениях группы «Чай вдвоем» в 2024 году.