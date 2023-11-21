Денис Клявер объявил о выступлениях группы «Чай вдвоем» в 2024 году, об этом сообщает News.ru.

Певец Денис Клявер побывал на пресс-бранче 28 премии «Золотой граммофон». Он рассказал, что знаменитый коллектив «Чай вдвоем» воссоединился спустя 11 лет и уже готовит сюрпризы для поклонников.

«Предыдущий "граммофон" "Чай вдвоем" получил за песню "Белое платье" в 2010 году. Я очень рад нашему возвращению в этом году. Какой тут уже "встретились и разбежались"?» — задался вопросом Клявер.

Хотя на мероприятие не пришел второй солист группы, Стас Костюшкин, Клявер заявил, что на сцене премии они появятся вдвоем, что уже станет сюрпризом для слушателей.

«Вернулся "Чай вдвоем", то, что мы будем вместе на сцене, — это уже приятное удивление, а что будет в следующем году — увидим», — рассказал он.

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