«Это вопрос принципа, а не денег»: Рудковская высказалась о суде с 12-летней фигуристкой

Продюсер Яна Рудковская рассказала о суде с 12-летней фигуристкой Ариной Парсеговой. С нее требуют почти два миллиона рублей. Как отметила жена спортсмена Евгения Плющенко, все дело в «наглом, нечеловеческом отношении».

Напомним, что Арина тренировалась в школе «Ангелом Плющенко», но потом решила перейти к тренеру Этери Тутберидзе. Это обернулось скандалом, который продолжился в суде из-за нарушений условий контракта. Первое время Рудковская отказывалась от комментариев, но затем изложила свою версию событий.

По словам продюсера, в фигуристку было вложено большое количество денег, а она ушла к Тутберидзе еще до завершения контракта. Яна подчеркивала, что деньги в этом вопросе не так важны. Но они хотят добиться справедливости.

«Надо уметь уходить красиво, а не обижать людей. Мы вкладывали огромные деньги в эту девочку, а нам даже спасибо не сказали. Это вопрос принципа, а не денег. Мы судимся не с девочкой, а с наглым, нечеловеческим отношением», - дала новый комментарий Рудковская Telegram-каналу «Звездач».

Ранее Яна Рудковская раскрыла секрет накачанного тела Филиппа Киркорова.