«Это верх счастья»: Анна Ковальчук рассказала, на что потратила первый гонорар

Анна Ковальчук в детстве мечтала не о сцене и съемках в кино: она хотела стать учителем, как мама и папа. Но судьба распорядилась иначе. На счету актрисы десятки ролей в сериалах и фильмах. Более 20 лет она служит в Театре имени Ленсовета в Санкт-Петербурге. Исполнительница роли Марии Швецовой в сериале «Тайны следствия» рассказала, на что потратила свой первый гонорар.

Отчасти мечта Анны сбылась: она преподает студентам в Институте Кино и Телевидения, и ей очень нравится передавать знания подрастающему поколению. Актриса признается, что сейчас молодые люди более наглые, умеют заявить о себе и хотят больше внимания. В свою очередь Ковальчук в начале своего пути была очень зажатой и скромной — эти качества ей мешали.

Уже в школьные годы актриса стремилась зарабатывать. Времена были другие: сейчас молодое поколение живет в более хороших условиях, говорит она.

Анна помнит, на что потратила свой первый гонорар.

«Диван купила. Да, вот в наше время казалось, что диван — это верх счастья. Мне тогда было 19 лет», — цитирует Ковальчук aif.ru.

Ранее Анна Ковальчук призналась, что ей очень понравился актерский состав, сыгравший в новой экранизации знаменитого романа «Мастер и Маргарита».