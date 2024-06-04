«Это вброс»: представитель сына Вячеслава Зайцева прокомментировала сообщения о его госпитализации

Представитель сына модельера Вячеслава Зайцева опровергла сообщения о его госпитализации. В беседе с РИА Новости она назвала «вбросом» информацию о том, что Егора Зайцева увезли в реанимацию в тяжелом состоянии.

«Это вброс. Все в порядке», — сказала представитель сына Вячеслава Зайцева.

Напомним, ранее в СМИ распространилась информация о госпитализации модельера Егора Зайцева. Так, Telegram-канал Mash писал, что сын Вячеслава Зайцева был доставлен в реанимацию в тяжелом состоянии в Москве. Утверждалось, что звездному наследнику необходимо переливание крови.

По данным Mash, состояние Егора Зайцева ухудшилось на фоне тяжелой анемии и цирроза печени. Сообщалось, что модельер находится под наблюдением врачей, но врачи не дают каких-либо прогнозов.

Более того, как утверждал источник, в конце марта этого года Егора Зайцева уже госпитализировали и сделали ему переливание крови.

Ранее мы писали о том, что певец Юлиан раскрыл правду о состоянии сына Вячеслава Зайцева и опроверг слухи об обнаруженном у него раке.