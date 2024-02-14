«Его травили псевдонаследники»: певец Юлиан рассказал правду о состоянии сына Вячеслава Зайцева

Певец Юлиан рассказал о состоянии госпитализированного сына модельера Вячеслава Зайцева Егора и прокомментировал слухи о раке. Артист поговорил с ним 14 февраля.

Подробности приводит сайт mk.ru.

«Всем тем, кто пишет, что у Егора онкология, я желаю здоровья», - сказал Юлиан и отметил, что «бумеранг обязательно прилетит» к тем, кто распространяет непроверенную информацию о здоровье наследника модельера.

Певца возмущают подобные «сливы». Он отметил, что стоит известному человеку вызвать скорую, как это становится достоянием общественности.

Юлиан сообщил, что Егор Зайцев шутил в разговоре по поводу публикаций в СМИ. «Я жалею о том, что не написали позавчера, что я умер вчера», - говорил он другу.

Егор остается в больнице, «чувствует себя на свой возраст», отмечает источник.

Говоря о том, как появились проблемы со здоровьем, Юлиан признается: «его травили псевдонаследники Славы, которые внезапно появились после его смерти, и «приживалы», которые крутились вокруг нашего легендарного модельера в последние годы жизни». Несмотря ни на что, у Егора бодрый голос, он остается оптимистом.

Ранее источник рассказал, что его состояние оценивают как средней степени тяжести. Также сообщалось, что Егор «немного капризничает» в больнице.

Напомним, его госпитализировали с анемией. У сына модельера подтвердили коронавирус и почечную недостаточность.