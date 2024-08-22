«Это ваша демократия?»: унизивший Галкина* блогер отреагировал на новости о запрете на въезд в Латвию

Блогер Максим Винклер, который оскорбил шоумена Максима Галкина*(признан иноагентом на территории РФ) на концерте, прокомментировал новости о запрете на въезд в Латвию. Он отметил, что совершенно не переживает по этому поводу. И если ему будет нужно, он найдет способ попасть в страну. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

МИД республики включил россиянина в список нежелательных лиц после того, как он опубликовал в Сети видео с выступления Галкина*. В ролике Винклер обматерил артиста, а после разложил на сцене перед ним гвоздики. Своим поступком блогер дал понять, что не поддерживает решение мужа Аллы Пугачевой эмигрировать и зарабатывать на антироссийских шутках.

Попадание в черный список Винклера, как оказалось, не расстроило. Его лишь удивило, что достаточно одного слова, чтобы заслужить запрет.

«Ты высказываешь одно слово и тебя лишают въезда в страну на министерском уровне. Это ваша демократия? Знал бы заранее, отчехвостил бы по-полной», - отметил блогер.

Винклер признался, что не стал сильно унижать Галкина* на концерте перед его аудиторией, так как ему было его жалко.

Ранее стало известно, что Максим Галкин* готов отказаться от антироссийских шуток.

*(Признан иноагентом на территории РФ)