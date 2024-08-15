80 тысяч евро и бутылка виски: Максим Галкин* готов отказаться от антироссийских шуток

Шоумен Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) готов отказаться от антироссийских шуток ради возможности вновь выступать перед российскими зрителями. Из-за резко сократившихся доходов артист надеется заработать на корпоративах.

Как пишет Telegram-канал Mash, Галкин* готов пять часов шутить на любые темы перед россиянами за 80 тысяч евро (8 миллионов рублей). При этом он согласен отказаться от импровизации и выступать по заранее согласованному сценарию.

По условиям контракта, заказчик может даже сам написать сценарий, который Галкин* с выражением прочтет от своего имени. При этом никаких запретных тем в условиях нет.

В гримерке мужа Аллы Пугачевой должна ждать бутылка 18-летнего виски, фрукты, мясная и сырная нарезки. Кроме того, артисту необходимо будет предоставить охрану, номер в пятизвездочном отеле и билеты бизнес-класса до места корпоратива.

Ранее в Сети появилась информация о том, что 75-летняя Пугачева собирается приехать в Россию до конца лета и выступить с сольным концертом. Музыкальный критик Сергей Соседов назвал слухи «вбросом», сделанным, чтобы бывшую Примадонну не забывали.

*Признан иностранным агентом на территории России