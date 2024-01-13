«Это вам кажется странным?»: Оксана Самойлова сорвалась на подписчиков

Оксана Самойлова жестко ответила на комментарии хейтеров по поводу воспитания детей. Звездная мама заявила, что считает своих дочек и сына самыми умными.

Недавно в Сети начали обсуждать беременность избранницы блогера Влада Бумаги. Пользователи предположили, что Джиган вместе с женой Оксаной станут крестными родителями малыша.

Однако после этого в адрес Самойловой и рэпера посыпались упреки. По мнению подписчиков, пара плохо воспитывает собственных детей, которые только и делают, что отдыхают и прогуливают школу. Дело в том, что семья любит отправиться в отпуск посреди учебного года.

В какой-то момент Оксана Самойлова не выдержала и решила ответить сразу на все комментарии хейтеров.

«У меня самые прекрасные, воспитанные, умные, смешные и замечательные дети. То, что я даю им свободу самовыражения, возможность быть самостоятельными и не пытаюсь реализовать свои потребности через них – это вам кажется странным и неправильным?» – недоумевает блогерша.

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