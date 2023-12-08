«Это уже страшно»: Максакова* сообщила, что Волочкова спивается на протяжении 10-ти лет

Оперная певица Мария Максакова*(Признана иноагентом на территории РФ) заявила, что балерина Анастасия Волочкова пьет уже около 10-ти лет. По ее словам, к этой пагубной привычке ее пристрастили люди из ее окружения, и теперь из-за этого она уже полностью стерла свою личность.

О том, что танцовщица выпивает, разговоры ходят давно. Однако сама она ничего страшного в своей ситуации не видит. Экс-прима Большого театра уверена, что у нее нет никакой зависимости, и она может себя полностью контролировать. Другого мнения придерживает Максакова*. Она рассказала, что вино Волочкова полюбила после того, как ее «уничтожил» бизнесмен Сулейман Керимов, с которым она встречалась в нулевые.

«Она давно стерла свою личность. Она ходит на балкон за белым вином вместо воды. <…> Не знаю, насколько она отдает себе отчет в том, что делает, но мне кажется, что там ветер гуляет. Это уже страшно», - цитирует слова Максаковой* StarHit.

Напомним, что всерьез о проблемах Анастасии с алкоголем заговорили после ее интервью журналистке Алене Жигаловой. Тогда балерина сильно напилась и начала делать и говорить странные вещи. На время после этого Волочкова действительно придерживалась здорового образа жизни, но вскоре вновь вернулась к выпивке, заявив, что может себе позволить бокал шампанского после тяжелого дня.

Ранее Анастасия Волочкова назвала главную причину насмешек коллег в ее адрес.

*(Признана иноагентом на территории РФ)