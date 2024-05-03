Актриса Татьяна Васильева заявила, что не считает себя красивой женщиной. Об этом она рассказала в шоу «Человек-невидимка».

Актриса Татьяна Васильева стала очередной гостьей шоу Эвелины Бледанс. 77-летняя актриса поделилась с коллегой, что не считает свою внешность идеальной.

«У меня лицо неудачное: очень маленький подбородок и из-под него сразу начинается шея. Эта вещь жутко старит, она провисает и морщится. Это отвратительно», — рассказала она.

Бледанс поинтересовалась, считает ли Васильева себя красивой, на что та ответила отрицательно.

Ранее Татьяна Васильева признавалась, что делала множество пластических операций на лице.

«Все делала. Лицо резала. Все, что сейчас есть, все делаю, — филлеры, нитки, ботокс», — рассказывала она.

Несколько лет назад у артистки случилось осложнение после очередной пластики, однако она не намерена отказываться от хирургического вмешательства ради омоложения.

Ранее мы писали о том, что актриса Татьяна Васильева рассказала о помощи Александра Ширвиндта в тяжелый период жизни.