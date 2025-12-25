«Это уже не тот Женя»: Плющенко столкнулся с осложнениями после блефаропластики

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко столкнулся с осложнениями после блефаропластики у пластического хирурга Тимура Хайдарова.

Как пишет Telegram-канал «Свита короля», 43-летнему спортсмену моргание теперь якобы дается с трудом.

«Женя почти не моргает, а когда моргает, то делает это как-то не очень естественно. Как будто ему для этого нужно приложить усилие, сделать дополнительное движение головой», - сказал на условиях анонимности знакомый Плющенко.

В беседе с каналом другой коллега фигуриста также подтвердил, что Плющенко стал выглядеть иначе после пластики.

«Но это уже не тот Женя», - отметил источник.

Летом этого года Евгений удивил фанатов, когда решился на перемены во внешности. На изменения его уговорил хирург Тимур Хайдаров. Сразу после вмешательства спортсмен получил немало критики. Поклонники были недовольны тем, как он выглядел, и отмечали, что спортсмену «глаза натянули на затылок».