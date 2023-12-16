Это уже не смешно: Ольга Бузова ответила тем, кто обвиняете ее в использовании фонограммы
Ольга Бузова заявила, что шутки про фонограмму на ее концертах больше неактуальны.
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Исполнительница и телеведущая Ольга Бузова ответила тем, кто до сих пор сомневается в ее способности петь. Звезда напомнила, что за окном уже не 2017 года и такие шутки больше неактуальны.
Знаменитость дала интервью «Леди.Mail.ru». Журналисты поинтересовались у Бузовой, как она относится к комментариям относительно вокальных данных и использования фонограммы на концертах.
По словам певицы, подобные шутки и замечания никому уже абсолютно не смешны и не интересны. Те, кто их используют, застряли в 2017 году.
«Это делают те, кто застряли своим юмором в 2017 году. Я сейчас дала в Москве три сольных концерта с разными шоу каждый день», — возмутилась Бузова.
Также исполнительница завила, что на ее концертах нет никакой фонограммы. Подтвердить это, по словам звезды, могут ее поклонники, побывавшие на выступлениях.
Ранее Ольга Бузова упрекнула бывших в желании прославиться за ее счет. Так, досталось экс-избраннику певицы Давиду Манукяну.