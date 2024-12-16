«Это уже не комплимент»: Аллу Довлатову раскритиковали за подражание Донателле Версаче

50-летняя телеведущая Алла Довлатова поделилась в соцсети новым фото. Поклонники звезды отметили, что она стала похожа на дизайнера Донателлу Версаче.

Алла Довлатова показала снимок с церемонии вручения ежегодной премии «Золотой граммофон». Звезда на нем позирует в ярко-красном платье с блестками. Макияж глаз телеведущей напомнил тот, с которым обычно выходит в свет 69-летняя Донателла Версаче.

Поклонники заметили, что между звездами действительно есть сходство, но лучше бы Довлатова сохраняла индивидуальность, отметили они.

«Правда, уже стали похожи на Версаче, но это уже не комплимент», «Кажется, чрезмерно молодитесь, зачем вам это?», «Уже себя потеряли», — написали пользователи соцсетей.

Артистка тщательно следит за своей внешностью и неоднократно прибегала к помощи пластических хирургов. В этом году ей сделали блефаропластику нижних век, а также липофилинг носослезных борозд и скул. Звезда считает, что нет ничего плохого в желании выглядеть молодо.

Напомним, в конце октября Алла Довлатова впервые стала бабушкой. Знаменитость гордится новым статусом.