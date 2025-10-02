«Это ужасно, я требую сатисфакции»: автор хита «Россия-Русь» о скандале с Кадышевой

Поэт Виктор Пеленягрэ, написавший хит «Россия-Русь» Надежды Кадышевой, удивился из-за скандала с нарушением авторских прав театром «Золотое кольцо».

По его мнению, задержка выплат могла произойти из-за технических накладок или занятости. Поэт выразил уверенность, что злого умысла со стороны организаторов, не выплативших авторские отчисления, не было.

«Забегались, запелись, отвлеклись — такое бывает. Как я могу судить их, если все очень зыбко в мире искусства! Что же мы — звери? Я бы мог сказать сейчас: «Это ужасно, я требую сатисфакции». Но я не буду так говорить. Это же смешно», — отметил Пеленягрэ в беседе с mk.ru.

Поэт также признался, что любит творчество Надежды Кадышевой и готов дальше работать с артисткой.

Ранее Российское авторское общество (РАО) подало в суд на Надежду Кадышеву из-за двух незаконно исполненных на концерте произведений: «Россия-Русь» авторов Виктора и Ксении Пеленягрэ, а также «Течет ручей» Петра Черняева и Натальи Трушиной. 26 мая Кадышевой была направлена досудебная претензия, которая была проигнорирована.