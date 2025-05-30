Актриса из сериала «Клуб» Анастасия Задорожная лишилась бизнеса в России. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Актриса Анастасия Задорожная владела ООО «СКАЙХАТ». Компания занималась облачным хранением данных. Известно, что IT актриса решила заняться вместе со своим мужем. Однако после создания компании, Задорожная уехала в США.

После отъезда знаменитости, налоговая закрыла компанию. Однако почти сразу на месте старой организации появилась новая под названием «СКАЙХАТ ЛАБЗ». Директор и сайт компании остались прежними, однако Задорожной среди учредителей на этот раз не оказалось.

Как объяснила сама актриса, произошло «перераспределение деятельности» в семейном бизнесе.

Ранее мы писали о том, что фигурист Илья Авербух заработал на бизнесе более 600 миллионов рублей.