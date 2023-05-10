«Это ужас»: Олеся Железняк вышла в свет с Анастасией Заворотнюк

Актриса Олеся Железняк, сыгравшая второстепенного персонажа в сериале «Моя прекрасная няня» по имени Галя, рассказала о совместном выходе в свет с коллегой Анастасией Заворотнюк. Напомним, знаменитость несколько лет борется с онкологией, а о ее состоянии все молчат.

Железняк впервые вышла на красную дорожку с Заворотнюк, когда проходили съемки «Моей прекрасной няни». Актриса поделилась впечатлениями: «Мы были на «Кинотавре» с Настей Заворотнюк. Это был ужас. Наряд, по-моему, был красивым».

Он отметила, что «выглядела хорошо». «Как всегда бывает, когда ты смотришь на прошлое, тогда ты понимаешь, что все было хорошо. Не то что сейчас», - добавила Железняк.

При этом артистка не комментировала нынешнее состояние Заворотнюк. Она говорила о себе и, в частности, о травле в Сети за лишний вес.

По признанию Железняк, сначала сообщения о том, что она поправилась, «прибивали» - актриса была к ним не готова. Потом она успокаивалась и отпускала ситуацию: Железняк поняла, что интернет-пользователи всегда найдут, к чему придраться.

Ранее сообщалось, что Заворотнюк чуть не умерла при первых родах.