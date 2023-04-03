«Чуть не умерла»: врачи откачали Анастасию Заворотнюк

Развод, измены и сложные роды - все это актриса Анастасия Заворотнюк пережила во втором браке с предпринимателем Дмитрием Стрюковым. Он был вторым мужем артистки, а их роман начался случайно.

Заворотнюк познакомилась со Стрюковым, ловя попутку. Мужчина подвез актрису до пункта назначения и не взял денег. В благодарность она пригласила его на спектакль. В итоге они влюбились друг в друга, сыграли свадьбу и уехали в США.

В браке появились двое детей, но цена за материнство оказалась очень высокой для актрисы. Заворотнюк была худой и не отличалась богатырским здоровьем.

«При первых родах она чуть не умерла. Врачи ее откачали», - рассказывал Стрюков.

Помимо сложных родов, в жизни с ним у Заворотнюк было еще два трудных периода. Актриса чуть не угодила в тюрьму за границей, занявшись бизнесом. Она чудом избежала заключения.

Кризис в семье настал с появлением в доме няни – с ней у Стрюкова, якобы, были отношения, пишет StarHit. После этого Заворотнюк подала на развод.

Также известно, что в коттедж пары однажды ворвались воры. Знакомые были уверены, что наводку дала та самая обиженная домработница.

Сама Заворотнюк позже признавалась, что боялась не выжить.

«Думала, что детей пощадят, а меня убьют», — вспоминала она тот эпизод.

Ранее сообщалось, что последний муж Заворотнюк фигурист Петр Чернышев специально не стал объявлять сбор средств на ее лечение.